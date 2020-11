Seguridad y hogar: 3 consejos fundamentales para proteger tu casa

Además, se pueden agregar luces o sensores de movimiento para evitar merodeadores. Por otro lado, es importante revisar que no haya puntos débiles, como ventanas o puertas flojas por donde se pueda ingresar fácilmente. En ese caso, se podrá reforzar con rejas u otro tipo de elementos de seguridad.

Si vivimos en una zona de riesgo meteorológico, también podemos tomar los recaudos necesarios. Por ejemplo, en las regiones sísmicas, es importante asegurar todos los muebles a las paredes y no colgar vajillas ni elementos frágiles.

Por lo general, se dice que los accidentes son impredecibles, pero eso no es tan cierto. Existen muchos inconvenientes que podemos prevenir de manera muy simple.

En el caso de aquellos que alquilen, es recomendable contratar un seguro para el hogar de caución. Este sirve tanto para inquilinos que no cuenten con un respaldo como para los propietarios, ya que garantizará que se cumpla el contrato.

