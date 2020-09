Se negó a declarar al ser indagado el exarbitro de fútbol infantil acusado de abusar sexualmente de un niño en Solano

Up Next

Un ex árbitro de fútbol infantil se negó a declarar en sede judicial al ser indagado por el fiscal de la causa. El sujeto que había sido detenido en su casa de San Francisco Solano está acusado de abusar sexualmente de un niño. Lo habría engañado y persuadido para que fuera a su casa, donde habrían tenido lugar los abusos.

