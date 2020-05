Se curó del virus y ahora dona plasma para los casos graves de coronavirus

Desde la semana pasada, en el Servicio de Medicina Transfusional del Hospital de Alta Complejidad El Cruce, comenzó la colecta de plasma de Convaleciente de COVID-19 con donantes voluntarios que se han recuperado de la enfermedad.

Recuperada del coronavirus leve que la mantuvo varias semanas aislada, la joven bioquímica argentina Camila Corbatta, residente en el Hospital El Cruce, se unió al ensayo.

“Para mí es una oportunidad que es buenísima porque es un ratito nada más que estamos enchufados a la máquina y le damos la posibilidad a gente que la está pasando mal”, afirma.

Según cuenta, su caso, que comenzó con un cuadro de fiebre, fue leve, y estuvo varios días en aislamiento obligatorio.

“Cuando me desaparecieron los síntomas, volvieron a repetirme el estudio y me hicieron dos PCR (test) consecutivos que dieron negativos para darme el alta”, relata, convencida de que aunque ella no lo pasó “para nada mal”, hay gente que sí.

En tanto, el secretario de Calidad en Salud del Ministerio de Salud de la Nación, Arnaldo Medina, sostuvo que con la transfusión de plasma “tenemos la posibilidad de aplicar el tratamiento a pacientes” con coronavirus con el objetivo de que “la enfermedad pulmonar no progrese” y para ello hay que “hacer ensayos clínicos y esperar resultados”.

“Es un plan estratégico en el cual tenemos una gran expectativa” porque “gracias a esta posibilidad que hemos tenido con el aislamiento nos ha permitido a los argentinos, entre otras cosas, mejorar nuestras capacidades científicas y técnicas”, dijo el funcionario al canal C5N.

Medina sostuvo que el tratamiento “se viene realizando en otros lugares del mundo” y precisó que comenzó en China “al comienzo de la pandemia, y en el cual no existen resultados contundentes”.

Sobre la posibilidad de aplicar el tratamiento a pacientes que están cursando la enfermedad, indicó que “hay dos variantes: una es el ensayo clínico a nivel nacional, que es el que propicia el Ministerio de Salud de la Nación, pero también otras seis instituciones privadas”.

La cartera que conduce Ginés González García creó un plan estratégico para regular el uso de plasma de pacientes recuperados de coronavirus con fines terapéuticos a través de la resolución 783/2020.

“Lo que buscamos todos son resultados en cuanto a la seguridad, es decir, que este tratamiento no causa daños a los pacientes, y a su eficacia, demostrando que realmente logra el objetivo de ser beneficioso”, dijo.

Señaló que uno de los efectos que se busca evitar para quien recibe la donación es el alérgico y que “es parte del estudio también, demostrar qué efectos tiene” y añadió que “en tal caso no es específico de esta patología, sino que tiene que ver con la transfusión en general”.