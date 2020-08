Se cae otro mito: sólo el 22% de choques tienen como protagonista a una mujer

“Que las mujeres somos malas conductoras es un mito sexista arraigado en la sociedad, y no tiene nada que ver con la realidad: sólo el 22 por ciento de los siniestros son protagonizados por mujeres. Los datos indican que somos más respetuosas de las normas”, resumió en la introducción a su ponencia, provista de datos y análisis de estudios nacionales e internacionales. “Hay que desandar el camino de los mitos sexistas”, instó.

