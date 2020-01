SARANDI: BOMBERO VOLUNTARIO SALVÓ LA VIDA DE UNA JOVEN SUICIDA

El héroe se llama “Cristian Ojeda” es Bombero voluntario De Pompeya Barracas y en exclusiva para multimedia en la mira nos relato lo sucedido.

” Recién 16:35 estoy volviendo de capital por el acceso sudeste mano a Wilde y veo una persona se sexo femenino colgada del puente en Madariaga y el acceso intentando quitarse la vida, viaje al lugar dejo la moto y me acerco poco a poco y la chica me decía que no me acerq ue, que que sino se tiraba.

Ahí gané su confianza y se rescató con vida la llevo del lugar y me quedo al costado del Wall Mart con la chica hasta que llega Policía y ambulancia al lugar y me retiro”.

Al finalizar su relato, muy emocionado nos dijo estar “muy contento”, no sentirse ningún héroe, sino que es su trabajo y nos confío “Llegue a mi casa y labrarse a mi bebé”. Gentileza:Multimedio en La Mira