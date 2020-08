Santiago Cafiero: “En Argentina, quien ha necesitado un respirador lo ha tenido”

Casi finalizando la entrevista, y al no encontrar una contradicción en las respuestas del jefe de gabinete, el periodista buceó la política exterior del gobierno de Alberto Fernández: “No teme que la pelea con Estados Unidos por la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo entorpezca la próxima negociación sobre la deuda con el Fondo Monetario?”, Cafiero reflexionó, “ los organismos internacionales tienen ahora una mirada distinta hacia los países emergentes en crisis. La Comisión Europea reflexionó y se dio cuenta de que había sido poco solidaria con Grecia. Nosotros estamos muy conformes con lo hecho hasta ahora [con los acreedores privados], hemos ahorrado a Argentina mucha plata: teníamos endeudamientos a cien años al 7%, y eso se acabó gracias a la reestructuración. Cuando accedimos al gobierno las tasas de referencia estaban en el 70% y el 80%, ahora una pequeña empresa puede acceder a un crédito al 24% anual. Estamos en la crisis de la pandemia montados sobre otra crisis, la del macrismo”.

Sobre el fallido intento de intervenir la empresa Vicentín, El País inquirió a Cafiero si esperaban más apoyo popular: “No esperábamos que nos llevaran en andas, pero sí que se entendiera como una política de rescate. No se entendió”, respondió el jefe de Gabinete, y agregó: “Ahí reapareció la grieta, y una operación de rescate fue calificada de autoritarismo y otras pavadas. Nos vimos obligados a dar marcha atrás porque el juez que tutela el grupo determinó una mecánica de trabajo inaceptable y mantuvo al mando a quienes habían realizado los desfalcos”.

Nosotros conformamos un espacio político que era necesario para vencer a Macri. Ese frente tiene miradas diversas. No pensamos igual en todas las cuestiones. Ahora, según la prensa dominante, eso pone en tensión la institucionalidad. Pero que los macristas se espiaran entre ellos pasó inadvertido. Tenemos un frente diverso y debemos nutrirnos de esa diversidad. Alberto construye un liderazgo consensual, no un liderazgo de hegemonía.

Ante la insistencia del periodista, sobre que Argentina es uno de los países con más restricciones durante más tiempo, y en Europa la vida va normalizándose, Cafiero respondió: “Sí, pero han perdido muchas vidas. Tenemos casi la misma cantidad de casos, pero en Argentina no se ha saturado el sistema de salud y quien ha necesitado un respirador, lo ha tenido. Eso, en ciertos momentos, no ocurrió en Europa”.

Con relación a que “Ningún otro país del mundo ha mantenido una cuarentena tan larga. Y ahora, justo cuando la pandemia parece llegar a su punto más grave, la gente está harta”, Cafiero explicó que “Hay una cuestión semántica con respecto a la cuarentena. Hoy, Argentina tiene abierta el 87% de la capacidad comercial y productiva. Lo que no hay es atención personal en la administración pública, clases presenciales, y luego está lo ligado a la gastronomía o el deporte”.

“ Hemos hecho una tarea de redistribución y una ética del cuidado. El 3 de marzo tuvimos el primer caso de covid-19. El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia. Y el 19 de marzo el presidente decretó el aislamiento social obligatorio. A partir de ahí fortalecimos el sistema de salud”, indicó el funcionario, y le amplió, “nosotros conformamos un espacio político que era necesario para vencer a Macri. Ese frente tiene miradas diversas. No pensamos igual en todas las cuestiones. Ahora, según la prensa dominante, eso pone en tensión la institucionalidad. Pero que los macristas se espiaran entre ellos pasó inadvertido. Tenemos un frente diverso y debemos nutrirnos de esa diversidad. Alberto construye un liderazgo consensual, no un liderazgo de hegemonía”.

Las preguntas del corresponsal de El País, a lo largo de la entrevista estuvieron impregnadas por apreciaciones subjetivas coincidentes con el discurso opositor de la prensa hegemónica local, tendientes a encontrar una fisura en el oficialismo: “El ministro de Defensa, Agustín Rossi, dijo que no había espacio para más medidas progresistas. ¿Qué tensiones internas enfrenta el Gobierno?

Respecto del Poder legislativo, el jefe de gabinete sostuvo: “Hicimos sesionar al Congreso en enero, algo que no pasaba desde la crisis de 2002. Se votaron leyes como la de sostenibilidad de la deuda pública con práctica unanimidad. Teníamos un presupuesto del gobierno anterior totalmente descalibrado, Argentina estaba prácticamente en default , había cepo cambiario, la situación fiscal era delicada y la inflación anual llegaba al 54%. Tuvimos que dibujar un nuevo mapa del Estado. Por ejemplo, creamos de nuevo un Ministerio de Salud. En ese escenario, prorrogamos el presupuesto y a finales de diciembre aprobamos la ley de solidaridad social y reactivación productiva, estructurante para nuestro gobierno. Empezamos a cambiar el andamiaje que había creado el macrismo, que concentraba los recursos económicos en unas pocas manos. Y avanzamos en la reforma judicial porque es parte de lo que nuestro espacio político se había propuesto”.

“Creamos un fondo fiduciario de desarrollo provincial con 60.000 millones de pesos (unos 850 millones de dólares al cambio oficial) y le añadimos otros 50.000 millones. Después distribuimos 60.000 millones en concepto de anticipos del Tesoro nacional. Fijamos el mismo parámetro de distribución de la ley de coparticipación, el que regula el reparto de los fondos federales. No decimos: a este sí, a este no.

“El momento es ahora porque las prioridades fijadas por el presidente no debían postergarse por la pandemia. Lo que objetamos es que la oposición anticipara su voto negativo antes de leer el proyecto. Este Gobierno siempre ha promovido el diálogo. El presidente se ha reunido tres veces con los bloques opositores y las medidas contra la pandemia se toman en conjunto con los gobernadores, al margen de colores políticos. El diálogo es parte del ADN de este Gobierno. El presidente anterior, en sus cuatro años de mandato, no se reunió ni una vez con la oposición. Nosotros distribuimos asistencias de forma equitativa entre todas las provincias”.

El jefe de gabinete del presidente Alberto Fernández, Santiago Cafiero, en la entrevista con el diario español, realizada el jueves pasado en su oficina de la Casa Rosada

