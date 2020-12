Santaneca Secretaria adhonorem de Educación e innovación en San Salvador, se postula como candidata independiente al Parlamento Centroamericano

La pandemia no detuvo la formación política

Actualmente se encuentra desarrollando un e-commerce en Partner, con ejecutivos del fondo Gates. Es decir, que cuenta con una amplia experiencia no solo en materia de asesoría comunicacional, sino también elementos del marketing para el desarrollo de su campaña. En este sentido, la santaneca afirmó que este paso, representa un nuevo desafío, que asegura no será sencillo, sobre todo por la necesidad de reunir los recursos para llevar adelante su campaña electoral. Sin embargo, afirmó que se encuentra comprometida en legislar para los salvadoreños, para lo cual cuenta con una agenda puntual de trabajo a construir.

Bajo esta posición, tomó la decisión de lanzar su candidatura independiente como aspirante al PARLACEN . Aspecto que no solo representa un nuevo paso en su camino como servidora de la sociedad y luchadora. Sino para el que también cuenta con la experiencia suficiente. Vale resaltar que, Eliana Verónica, estudió Comunicaciones y Marketing en la Universidad Mónica Herrera de El Salvador. Cuenta con amplia experiencia en áreas de mercadeo en tiendas comerciales de alto nivel.

La Santaneca, quien por mucho tiempo formó parte del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) como asesora de campaña de diputados y alcaldes en periodos anteriores, destacó que es momento de dar un nuevo paso en la lucha colectiva para favorecer a la sociedad. Asimismo asegura que por razones de desigualdad de intereses, no tiene intención de unirse nuevamente a un partido donde primen los intereses particulares por encima del bien común y ciudadano. Que, además, integran personas provenientes de formaciones políticas que ha asesorado.

Desde el 2018, tras su salida del FMLN por diferencias de ideales de los luchadores contra el régimen arenero de los tiempos de guerra en El Salvador, Eliana Verónica , no ha dejado de mantener la continuidad de sus esfuerzos por los beneficios de los ciudadanos. De hecho, asesoró a varios de los actuales funcionarios que lucharon en la guerra.

