Santa Ana: vecinos juntan firmas y presentaran un petitorio a la comuna para pedir una garita de seguridad

Aclararon en el petitorio que el mismo, no lleva ningún objetivo político “el petitorio donde pedimos el nombre y la firma del vecino es solamente vecinal y no se permite ningún tipo de Politica o Vivo que se quieran aprovechar de los vecinos” y remarcaron “es para mejorar la seguridad de los vecinos del barrio. Necesitamos con urgencia una garita policial y esperamos que las autoridades locales nos den una respuesta satisfactoria”.

