San Francisco Solano: se negó a declarar el joven acusado de matar a otro en un aparente ajuste de cuentas

Up Next

Al no poder ingresar a una fiesta, Acosta junto a dos cómplices, alías “Pelecito” y “Cuca”, arribó al lugar en dos motocicletas y comenzó a disparar contra un grupo de jóvenes que se encontraban en la puerta del comercio esperando su turno para comprar, señalaron los investigadores. Tras el análisis de los registros fílmicos de la zona y del testimonio de testigos, se realizó una investigación para dar con el sospechoso, quien finalmente fue detenido en su domicilio de la calle 883 al 4900 de San Francisco Solano.

Continue Reading

Advertisement