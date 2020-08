San Francisco está que explota: vecinos cansados de los robos organizan cuadrillas de patrullaje y se manifestarán el lunes por la mañana

Por Romina Martínez Parfeniuk

“No dormimos por miedo a lo que está pasando en el barrio” expresaron a este medio uno de los tantos testimonios de los habitantes del barrio San Francisco de Florencio Varela. No es para menos, hace cuatro meses la delincuencia se ha apoderado de la zona; atacando a mujeres que van a hacer las compras, a trabajadores que salen temprano o regresan del trabajo y también a quienes se encuentran tranquilos en sus casas.

“Los chorritos están muy atrevidos. Ingresan armados en las casas, golpean a la gente y les sacan todo lo que tienen” relataron y adelantaron “Estamos armando patrullaje entre vecinos para poder salir de nuestras casas, y no podemos seguir así. Mientras pasamos horas haciendo las denuncias, la policía los detenga y luego los larga por ser menores”. La preocupación por ser la próxima víctima de los delincuentes, ha hecho que se autoconvoquen el próximo lunes 10 de agosto en Ruta 53 y calle 1422 a las 11:30 hs.

Menores delincuentes que entran y salen de la comisaria

El domingo último, un grupo de vecinos se congregó en calle 1334 y Ruta 53, contaron sus casos. No hubo uno que no haya sido víctima de la delincuencia que parece haberse apoderado del vecindario. “Estos pibes están libres caminando por las calles, buscando a quien robar. Mientras los vecinos tenemos que vivir con miedo frente a todo lo que está pasando” narró Margaría a este medio.

Al ser consultados los vecinos, los delitos son cometidos en su mayoría por bandas de menores de edad, cuyos integrantes son mujeres y varones; los cuales tienen un amplio prontuario de delitos en San Francisco y barrios aledaños. “Nos pasamos madrugadas completas llamando a la policía. Si logramos que detengan a alguno, a las pocas horas son liberados. Son conocidos hasta por la policía, porque cometen reiterados delitos en la zona. No podemos seguir viviendo así” aseguró otra víctima de los delincuentes.

Robos a cualquier hora del día

En San Francisco Viejo, Chico, Grande, Este y en Los Quinchos los robos están a la orden del día y los delincuentes actúan con mucha violencia y sanea contra sus víctimas. “El sábado pasado le cortaron la luz a una casa- a metros del CIC – e ingresaron. La chica con sus tres nenes fue amenazada por ellos con armas. Le apuntaron a uno de sus hijos para que le diera todo lo de valor” enumeraron y afirmaron “ le llevaron lo poco que tenía y hasta la mercadería que le dieron en el comedor… hoy los tipos siguen libres y la chica por miedo dejó su casa. Así vivimos acá. En tierra de nadie”.



Sobre el caso antes mencionado, Ramón expresó que luego de que “la chica hizo la denuncia. Estos delincuentes vinieron a la casa y nos dispararon amenazándonos de porqué denunciamos el hecho. De milagros no nos balearos, pero te imaginas que así no podemos estar. Lo del disparo fue a plena luz del día… mientras nosotros nos cuidamos por el coronavirus ellos camina armado a plena luz del día y nadie hace nada”.

Se organizan para patrullar y que otros vayan a trabajar

Por los robos se organizan “Estamos levantándonos en la madrugada para salir a patrullar y que nuestros vecinos puedan salir a trabajar” relató Silvana. “Algunos salen con sus autos, otros en sus motos o caminando y en grupo para acompañar el trayecto de aquellos vecinos que salen temprano para ir a trabajar. Muchos fueron robados caminando hasta la ruta 53 a tomar el colectivo” enumeran.

Sobre la patrulla vecinal, la mujer afirmó “ acá ya nadie duerme de noche. Los delincuentes andan al asecho. Ya no se llevan lo que está en el patio, ingresan a las casas, golpean y hasta tenemos vecinos que los han apuñalado y quebrado… entran con cuchillas de carnicero, fierros, mazas y armas” .

No se salvó ni el paltero, ni el limonero

Los delincuentes que muchos denominan rastreros, arrasan con todo en San Francisco, tal es así que dos vecinas que dialogaron con este medio, narraron indignadas dos curiosos robos.

“ A mí en la noche me vaciaron el paltero. Me dejaron si una palta… ya no les alcanza con llevarse las herramientas que me olvido en el jardín que ahora entraron en mi casa – de noche- y me robaron los frutos de ese árbol. Hicieron eso estando yo, y me da mucho miedo que pase a mayores” clamó Ester.

A su turno, Inés otra vecina del barrio con risas y bronca expresó “ A mí también se me metieron en casa y me desvalijaron el limonero… Esto ya no da para más. Imagínate ya no estás seguro ni en tu propiedad, porque ellos son dueños de meterse en tu terreno, llevarte todo lo que encuentran y que nadie les haga nada. Ya no podemos vivir mas así, querernos seguridad”.



No queremos terminar detenidos, por defender lo nuestro



Si bien están aquellos que aseguran que están preparándose para defenderse ante un ataque de los delincuentes, los trabajadores y vecinos de todo San Francisco expresaron que “ no quieren terminar detenidos por defenderse… Nosotros no somos delincuentes como ellos, pero tenemos vecinos que están muy cansados de que les roben y les saquen lo que con mucho esfuerzo compraron”.

Por otro lado, comentaron que ante la falta de patrullaje policial, que si bien “hubo reuniones con la cúpula de la policía de la Comisaria Quinta y con la Departamental de Varela”, el accionar de las fuerzas fue muy corto y al dejar de ingresa los móviles en la noche regresaron los delitos.

“Estamos invirtiendo en cámaras de vigilancia, en alarmas vecinales, pero nada alcanza ya que el Estado debe ser quien nos cuida” contaron. “Necesitamos que ingrese Gendarmería, que se detenga a los delincuentes y que la justicia actué: si es menor con antecedentes que igual lo saquen del barrio” auguraron.

Movilización

Con la consigna “ Seguridad para Todo San Francisco” y ante la preocupación por ser la próxima víctima de los delincuentes la barriada se autoconvocará el próximo lunes 10 de agosto en Ruta 53 y calle 1422 a las 11:30 hs.



“Parece que están esperando que maten a un vecino o que un vecino mate a un delincuente, para acercarse e intervenir acá” adelantaron en la convocatoria y enviaron un mensaje a las autoridades que se acerquen ese día a la reunión “Si van a venir, les pedimos que traigan propuestas concretas para darnos seguridad. Estamos cansados de promesas, de reuniones, de grupos de vecinos y que todos conozcan quienes no están robando y no hagan nada. Si vienen traigan cosa concretas, sino que no vengan” sentenciaron.