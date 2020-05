Salvaje ataque a un chofer de colectivos: le dejaron un cuchillo clavado en la cara

El subdirector médico detalló que “el arma ingresó por la nariz, fue directamente a la cavidad respiratoria y provocó lesiones de partes blandas y de huesos pero que no revisten gravedad para el paciente a futuro”.

Sobre el estado de salud de su hijo, Quintana padre contó que “está bien”, que tras el ataque manejó “diez cuadras”, aunque no se pudo quitar el solo el cuchillo que le clavaron, el cual fue extraído durante una operación que le realizaron esta madrugada en la clínica, donde esta tarde le iban a dar un nuevo parte médico.

“Él salió de Palermo a Puente La Noria. Ellos (los choferes) a la noche levantan gente en (el barrio porteño de Nueva) Pompeya y desde Pompeya para acá no levantan nada porque pasan por siete villas. Supuestamente (los delincuentes) subieron ahí y en el colectivo había otro pasajero que es chef”, relató el hombre, quien también es colectivero.

Continue Reading

Advertisement