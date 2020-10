Salta: más allanamientos por la red de pedofilia que se inició por un celular en Varela

EN EL OPERATIVO DEL DOMICILIO DE SALVADOR MAZZA, NO HUBO DETENIDOS, YA QUE SE ESTÁ EN LA SOSPECHA, DE QUE EL CELULAR INVOLUCRADO EN LA CAUSA Y UNO DE LOS SECUESTRADOS A LA FAMILIA, EL ACTUAL DUEÑO, LO HABRÍA ADQUIRIDO DE SEGUNDA MANO Y QUE EL ANTERIOR DUEÑO, SERIA EL INTEGRANTE DE UNA BANDA DE PEDÓFILOS Y AL CUAL SE TENDRA QUE IDENTIFICAR Y UBICAR.

A partir de esto se inició la investigación que derivó en más de un centenar de allanamientos en el marco de la causa caratulada “s/Producción ydistribución de representación de menores de 18 años dedicadosa actividades sexuales agravada por ser la víctima menor de 13 años de edad” 128 párr 1ero. e in fine)”. Interviene en el hecho la Ayudantía Fiscal Delitos Conexos a cargo del Fiscal Dr. Daniel Ichazo, Secretaria a cargo del Dr. Rafael García, siendo caratulado en principio como “material de explotación sexual infantil -presunta asociación Ilícita contra la Integridad sexual de menores”.

El Ministerio de Seguridad que encabeza Sergio Berni, informó que en la Provincia de Buenos Aires se realizaron más de 32 allanamientos con un saldo altamente positivo utilizando agentes reveladores infiltrados y evidencias digitales tras un arduo trabajo de inteligencia. Según pudo saber Data Judicial, la investigación habrían comenzado a mediados del mes de mayo del corriente año, al partir de un “reporte” en el que “se sindicaba que un usuario de Google habría utilizado su perfil para distribuir material de explotación sexual infantil; en particular archivos de vídeo.

EN LA TARDE DE ESTE VIERNES, LA SUB DELEGACIÓN SALVADOR MAZZA DE LA POLICIA FEDERAL ARGENTINA, POR ORDEN DEL JUZGADO FEDERAL, LLEVO A CABO UN ALLANAMIENTO EN UN DOMICILIO DEL BARRIO FERROVIARIO. LA DISPOSICIÓN JUDICIAL SE LLEVO A CABO, LOGRANDO EL SECUESTRO DE UNA COMPUTADORA, UNA TABLET, 5 PENDRIVE, CDs Y TRES TELÉFONOS CELULARES.

