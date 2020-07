Salió a comprarse ropas a Varela y no regreso

Y remarcan que la adolescencia “salió al mediodía para dirigirse al centro, en la Estación de Varela para comprarse una prenda de vestir y no volvió a su domicilio todavía”. Asimismo los familiares de Martina cuentan “radique la denuncia en la comisaría Segunda de Varela” y clama “Necesito que compartan su foro por favor” y que se comuniquen al 1170070256 o 911 para informar cualquier dato de la adolescente.

Desesperado pedido de ayuda, para encontrar a Martina Rearte. Salió de su casa el lunes para ir a comprarse ropa en Varela Centro y no regresó a su casa. Los familiares de la menor narran el pedido a través de las redes sociales “Necesito su atención por favor,ella es Martina Rearte,tiene 16 años,1,65metro,pelo castaño oscuro ondulado largo por arriba de la cintura,ojos marrones, vestía calza negra,zapatillas negras de tela tipo panchitas,buzo azul oscuro,chalina color azul Francia con dibujos de calaveras en blanco,tapa boca camuflada en color azul,y llevaba una mochilita blanca de tela con lunares negros” describen

