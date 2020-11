SALATINO Y CASAMIQUELA RECORRIERON EL CLUB SPORTING VARELENSE

Up Next

En el club Sporting la co­mi­ti­va re­a­li­zó un re­co­rri­do para supervisar el inicio de las obras programadas , “Estamos cumpliendo el sueño de construir en nuestros clubes de barrio la infraestructura deportiva que nuestros niños y niñas merecen. La experiencia del programa “Clubes en Obra” fue fundamental y también nos deja la importancia de regularizar jurídicamente a las instituciones de nuestro distrito para que puedan acceder democráticamente a este tipo de programas” dijo Casamiquela y agrego “El Estado tiene que trabajar en todos sus niveles para que este logro sea posible.” Por su lado el concejal de nuevo encuentro destacó la importancia del trabajo y el esfuerzo que ponen día a día los vecinos y vecinas que integran las comisiones de los clubes y la necesidad que tienen de contar con el apoyo del estado. “Nuestros pibes y pibas tienen en los clubes de barrio no solo deporte sino también un lugar importantísimo para su crecimiento como persona”.

