Rodríguez Basalo destacó los avances en materia de expediente digital y el esfuerzo de los abogados a pesar de la pandemia

El presidente del Colegio de Abogados de Quilmes, Bienvenido Rodríguez Basalo, calificó como “complejo” el año que finaliza pero que hubo avances en algunos aspectos para los letrados: “se adelantó en el nuevo escenario virtual; desarrollo que se viene dando y que el expediente digital es una realidad; ante esta nueva normalidad todo se aceleró vertiginosamente en el contexto de pandemia”.

En diálogo con Data Judicial explicó que “el Colegio ha estado preparando a los matriculados, pero no podemos ocultar la preocupación porque la Justicia debe empezar a funcionar plenamente, porque asi lo demanda la ciudadanía. En esta institución desde 2012 estamos a la vanguardia en digitalización y eso nos reconforta. Hoy estamos en una misma mesa sentados con la Suprema Corte, con los magistrados, para acordar la realización de audiencias, la diagramación no solo de las suspendidas, sino todos los procesos y exigimos que se den en 2021, que no se escapen del próximo año ante unos meses que se están viniendo donde veremos como nos trata el factor epidemiológico”.

“Los profesionales pondremos lo mejor, pudiendo trabajar en horas de la tarde de ser necesario si el escenario lo exige”, indicó el presidente del CAQ. Con respecto a la posibilidad de juicios mediante la virtualidad, Rodríguez Basalo puntualizó: “queremos desde siempre el sistema que nos garantiza la inmediatez, para el juez y las partes es lo más beneficioso, en esto es relevante la percepción personal de la prueba producida en lo presencial. Sin embargo, estamos en medio de una pandemia y debemos arbitrar los medios para que se realice en un ámbito de seguridad sanitaria para todos. Los abogados representamos derechos que nos confían terceros y a los intereses de esas personas nos debemos”.

Lo académico

“Un especial reconocimiento a las comisiones del CAQ, como a los órganos descentralizados, el Foro de Abogados de Solano, el Círculo de Florencio Varela o la Asociación de Berazategui que se pusieron a disposición, trabajamos de manera conjunta, hubo innumerables actividades académicas. Un párrafo aparte para la Comisión de Informática (doctores Gabriela Casimiro; Gabriel Restelli y José Balmaceda) que fue clave para el trabajo de los matriculados, con la firma digital, el expediente electrónico, es menester felicitar a los abogados que alrededor de 15 mil se han comprometido a capacitarse y ser mejores profesionales para la sociedad, ellos fueron los protagonistas de cada actividad académica”; indicó.

Con relación al 2021 adelantó: “debemos ser prudentes, la Suprema Corte es lider en materia tecnológica, tenemos como asignatura pendiente muchos nombramientos que todavia no se han dado y eso es relevante para el funcionamiento de las dependencias en los distintos fueros. Necesitamos el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, trabajar codo a codo con los empleados judiciales, con los magistrados, los actores de la Justicia para ir encausando un servicio que es relevante para la sociedad como lo es la Justicia, hoy tenemos un descrédito; nuestro rol es recuperar de la ciudadanía la confianza que nos tenía décadas atrás”.