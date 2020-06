Robo en Country de Hudson

Ante esta situación, los delincuentes se retiraron del lugar y abandonaron el predio por el mismo lugar por el que habían ingresado. El ataque fue premeditado contra este importante industrial de Zona Sur. Según los investigadores, los delincuentes contaban con “toda la data” y movimientos pero no sabían que Cattorini, tenía un cuarto blindado para prevenir cualquier ataque. Sin embargo, antes de huir, se cruzaron en ese puesto con un hombre a bordo de un Volkswagen Gol que había ido a entregar un pedido de ropa vendida por Internet y al que le robaron unos 40 mil pesos, dijeron los informantes.

El hecho ocurrió el sábado, a las 20.10, en el barrio privado “Greenville”, en dicha localidad de Berazategui. Fuentes judiciales aseguraron que cuatro delincuentes ingresaron al predio a bordo de un Peugeot 207 por un puesto de vigilancia que está en construcción, por lo que aún no fue habilitado y no cuenta con cámaras de vigilancia. Luego de reducir a dos vigiladores privados y maniatar a uno de ellos, obligaron al otro de los custodios a llevarlos a la casa de reconocido empresario.

