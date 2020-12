Roberto Escobar, el triunfo literario pasados los 60 con Best Sellers en Amazon

Comerciantes de la Feria Senzabello denuncian que, los actuales administradores no los dejaron ingresar a su locales

Como férreo creyente, su segundo libro, Al Dios no conocido (Editorial Jordán), pretende acercarse al verdadero ser divino, lejos de las creencias actuales y las doctrinas que se ofrecen desde los diferentes templos. Se trata de encontrar de nuevo al original, al ser supremo que ayuda sin condiciones.

“Haber posicionado mis libros como Best Sellers en una plataforma como Amazon es de verdad uno de los logros de los que más orgulloso estoy y, más si cabe, al haber comenzado tan tarde mi verdadera vocación de escritura por las circunstancias de mi vida. Hasta ahora llevo ocho libros, pero, tengo claro que, una vez se empieza, no se puede dejar” explica Escobar.

Así, desde entonces, ha publicado hasta 8 libros de los que algunos se han posicionado como Best Sellers en Amazon , todo un triunfo para alguien que llegó a las letras por primera vez a una edad avanzada.

Durante toda su vida había sentido el gusanillo de la pluma, pero no fue hasta que llegó a España y le costó encontrar trabajo cuando escuchó y dio tiempo a su vocación a salir a flote.

Maestro de profesión, algo que le ha apasionado siempre, también hubiera querido poder cursar los estudios de Sociología, aunque en su país entonces no estaban disponibles.

