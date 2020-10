Restituyeron la placa de Néstor Kirchner en el hospital El Cruce Varela

La placa que homenajea Néstor Kirchner fue restituida hoy en la puerta del hospital El Cruce de Florencio Varela, luego de que la gestión de la alianza política de Cambiemos de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal la quitara del lugar en el inicio del 2017.

La restitución fue solicitada por organizaciones gremiales de la región, entre los que se destacan Facundo Romero, Secretario General de Asociación de los Trabajadores Nodocentes de la Universidad Nacional Arturo Jauretche (Atunaj) y Secretario de Juventud de FATUN (Federación Argentina de Trabajadores Nodocentes de las Universidades Nacionales y David Ruiz Secretario Adjunto de Atunaj, como un símbolo político por la decisión del ex presidente de levantar el nosocomio que se transformó en uno de los mejores de Latinoamérica.



Saéz de Guinoa destacó que “en el 2007 por pedido de los intendentes de nuestra región, encabezado por Julio Pereyra y Juan Jose Mussi, Néstor Kirchner prometió que íbamos a tener un Hospital mejor que el de Santa Cruz y vaya si cumplió. Nosotros los/as trabajadores/as de la mano del Dr. Arnaldo Medina tratamos de honrar esa promesa trabajando día a día para que el Hospital que lleva su nombre llegue a ser uno de los más importantes de la Argentina y Latinoamérica un referente para la atención de nuestros vecinos y de cualquier compatriota que lo necesite”.

El Ministro de Salud de la Nación, el Dr. Ginés González García, recordó que “el Hospital fue un sueño que vimos desde el principio con Néstor y con Julio Pereyra, es un hospital distinto como él quería. Néstor cambio la historia, nos devolvió la esperanza y el sueño de

un futuro mejor y su hospital es un ejemplo. El mejor homenaje es el que hacen todos los días, trabajar por una Argentina mejor con más salud con más inclusión y más justicia social”.

Luego de proyectar un video que nos recordaba el día de la inauguración del hospital, el diputado provincial Julio Pereyra contó cómo conoció al Dr. Kirchner y ya le manifestó la necesidad del Hospital.



“Cuando Carlos Kunkel un 1 de mayo me presentó a Néstor Kirchner, él me pregunto cómo estaba el conurbano y me detuve a contarle lo que yo más estaba sufriendo en Varela que era el sistema de salud. Néstor por ese entonces era gobernador de Santa Cruz, y nos dijo que si llegaba a ser presidente, iba a hacer un hospital regional”.

Y para finalizar destacó: “Néstor asume su presidencia y cumplió con esta y con infinitas obras. Junto con Arnaldo Medina, empezamos a pensar con Vicente Ierace que era el secretario de salud de Florencio Varela el Hospital El Cruce”.

De manera virtual también acompañó el homenaje el rector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, el Lic. Ernesto Villanueva quien destacó esta iniciativa y remarcó que se trata de restaurar la historia. Invitó a “volver a las palabras, a los gestos, al compromiso, a

la ética de Néstor Kirchner para reencontrarnos con nosotros mismos. Desde la UNAJ no tenemos más que palabras de agradecimiento con el Hospital nuestra relación es tan cercana que es difícil distinguirnos uno de otro. El trabajo que están haciendo por la salud

de los y las argentinas es el mejor homenaje”.



Finalmente las palabras de cierre estuvieron a cargo del Dr. Arnaldo Medina quien se mostró emocionado y centró sus palabras en el día de la inauguración del HEC.

“Ese día con Julio y otros compañeros le teníamos q explicar la idea que sea SAMIC y pocos conocían cual era la naturaleza y se lo explicamos como pudimos y a mí me impacto es que en su discurso el resumen perfecto de lo que necesitamos. Estábamos subidos a un

sueño.

Aquel que nos propuso cumplir un sueño y que permitió que todos nosotros fuéramos protagonistas y que sigamos soñando con una patria más justa y un sistema de salud más inclusivo.”

Como se dijo, el pedido de restitución fue realizado por organizaciones gremiales de la región, Facundo Romero Secretario General de Asociación de los Trabajadores Nodocentes de la Universidad Nacional Arturo Jauretche (Atunaj) y Secretario de Juventud de FATUN (Federación Argentina de Trabajadores Nodecentes de las Universidades Nacioanles, David Ruiz Secretario Adjunto de Atunaj, Andrés Nikitiuk, Rubén Ceballos, Ricardo Romero Secretarios Generales de CGT Regional Quilmes, Berazategui y Florencio Varela, Raúl Correa de Salud Pública, Jerónimo Chaparro Asociación de Profesionales, Darío Olmedo de Ate y Esteban Secondi Secretario General de Adeiunaj.