RESONANCIA MAGNÉTICA, ¿PARA QUÉ SIRVE?

Cuando el médico sentado tras su escritorio toma el recetario de prácticas médicas, comenzamos a temblar. Seguramente nos pedirá lo de rutina: análisis bioquímicos o alguna placa radiográfica que son totalmente conocidas.

El punto es que cuando su mano escribe resonancia magnética, debido al desconocimiento sobre este estudio, nos genera temor pensar a lo que nos tendremos que someter.

Por esta razón con este artículo aclararemos verdades y mitos sobre la resonancia magnética. Esta práctica permite realizar diagnósticos para algunas enfermedades o lesiones como por ejemplo columna cervical, dorsal y lumbar, poder estudiar tumores de partes blandas, hernias discales, cuello, nervios, articulaciones, contracturas, desgarros, hematomas, vías biliares, hígado, entre otros mediante un método no invasivo.

Un resonador magnético es un equipo especializado en la obtención de imágenes del paciente en dos y tres dimensiones. Al utilizar un campo electromagnético muy potente la unidad sanitaria deberá estar protegida por una estructura de aislación de radio frecuencia denominada jaula de Faraday o blindaje electromagnético.

Volviendo al equipo de Resonancia Magnética consta de varios elementos:

Un imán de grandes dimensiones.

Un sistema emisor de radiofrecuencia.

Un sistema para hacer cambiar el campo magnético rápidamente, conocido como gradientes.

Una bobina o antena, que se dispone alrededor del paciente y sirve para recoger la señal de radiofrecuencia emitida por nuestro cuerpo.

Una camilla, donde colocar al paciente para que pueda entrar en el imán.

Una computadora donde poder procesar las señales recibidas del cuerpo humano y poder generar imágenes.

Este procedimiento no tiene ningún tipo de perjuicio para la salud y provee a los médicos de imágenes muy detalladas de estructura y composición de tejidos. Al no utilizar rayos X, sino campos magnéticos que forman imágenes del cuerpo del paciente, no emite radiaciones ionizantes, no causa ningún dolor, permite tomar cortes muy finos y mejora la imagen con medios paramagnéticos.

Como herramienta de diagnóstico se suma a otras herramientas para el diagnóstico certero sin tener que recurrir a una cirugía, o antes de la misma información valiosa para los cirujanos.

¡Así que amigos míos a no ponerse a temblar cuando nuestro médico de cabecera nos receta la resonancia magnética (RM), hacerla ya que este procedimiento no nos dará ningún dolor!