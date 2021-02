Relatos del horror en el pozo de Quilmes

Up Next

Contó que “cuando me fui a Francia, después de aprender el idioma y conseguir un trabajo pude traer conmigo a mi hijo Carlos Alberto, quien tuvo problemas de salud desde los 3 a los 14 años, sangrados a nivel intestinal que terminó en una úlcera aguda”, relató y agregó que con los años sumó un trastorno psiquiátrico y un linfoma de Hopkins.

“Mi hijo creció con la idea que era hijo de Ferian, que le había dicho que su mamá era una loquita, una mujer ligada a la prostitución que lo había parido y no lo quería y que como él era el padre biológico lo había recibido”, precisó.

Mientras tanto, la madre de Nadal, en San Luis, se acercó a hablar con el Obispo Diocesano Juan Rodolfo Laise, quien, según recordó el testigo, la echó diciéndole: “Señora, retírese. Nosotros a las madres de los comunistas subversivos no las recibimos”.

“Las sesiones de tortura se hacían sobra una cama elástica de alambre romboidal, ataban un cable al dedo gordo de pie y a veces nos tapaban con sábana mojada. Aplican tortura en los ojos, las fosas nasales, los genitales y también me efectuaron un tiro de 45 en la rodilla, lo mismo hicieron en uno de los lóbulos de mis orejas y allí también aplicaron picana”, dijo el sobreviviente.

Nadal, ex militante del PRT, contó los hechos que rodearon a su secuestro, ocurrido el 16 de mayo de 1975, cuando ingresó una patota a su casa, donde vivía junto a pareja Hilda García -en ese momento embarazada- y su hijo pequeño, Carlos Alberto.

“El plan sistemático de los genocidas no se conformó con nosotros y fueron por nuestros hijos; a mi hijo Pedro Luis lo busqué 30 años y mi otro hijo, Carlos Alberto, tuvo secuelas en su salud, todo este desquicio derivó en un trastorno psiquiátrico”, relató Nadal.

