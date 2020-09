Redujeron la pena, pero le negaron las salidas transitorias al conductor que atropelló y mató a la vecina de Bosques, Nélida Cantón Debat

En un fallo conocido en las últimas horas, la Sala I de la Cámara de Apelaciones de Quilmes redujo un año la pena que cumple en su casa Damián Galván, condenado en segunda instancia y con fallo firme por atropellar, matar y abandonar a Nélida Cantón Debat (71), en la mañana del 10 de octubre de 2018 en Bosques, Florencio Varela. Asimismo, el mismo cuerpo le negó las salidas transitorias que habían solicitado para el condenado.

Galván fue condenado, el 12 noviembre de 2019 a cuatro años y 6 meses, pero este año en el marco de la pandemia de coronavirus, recibió el beneficio de prisión domiciliaria. Y hora se confirmó la resolución de la Sala I de la Cámara de Apelaciones de Quilmes en la que reducen un año la pena que recibió en el juicio que desarrolló el Juzgado en lo Correccional 1 de Varela.

De esta manera y con la última resolución, el condenado por el delito de “homicidio culposo por conducción imprudente de un vehículo con motor; agravado por haberse dado a la fuga y no haber brindado socorro a la víctima” y con antecedentes penales, deberá cumplir solo 3 años y 6 meses de condena, en la cual se le deberá computarse los años que permaneció en prisión (en Comisaria Cuarta de Bosques) y la inhabilitación para conducir de 8 años.

Le negaron las salidas transitorias

Según pudo interiorizarse Data Judicial, si bien la Sala I de la Cámara de Apelaciones de Quilmes confirmó la reducción de pena y en abril recibió el beneficio de arresto domiciliario por sufrir problemas respiratorios, basado en el fallo del Tribunal de Casación Penal bonaerense, Víctor Violini. El sindicado no podrá acceder a salidas transitorias como lo había solicitado su defensor.

La negativa de las salidas transitorias, según pudo interiorizarse este medio habría sido firmado por el Juzgado en lo Correccional 1 de Varela, amparado en que dicho beneficio no se encuentra fundamentado, dado a que ya el condenado “excepcionalmente – fallo Violini -cuenta con una domiciliara”.

Otro golpe para los hijos y marido de Nélida

La familia de Nélida Cantón Debat recibió un nuevo golpe por parte de la justicia, en abril pasado habían sido notificados de que Luis Damián Galván por padecer asma fue beneficiado con prisión domiciliaria en su casa de Bosques, no muy lejos de donde atropelló a la mujer de 71 años.

En aquel momento, Gonzalo, uno de los hijos de la vecina atropellada en la mañana del 10 de octubre de 2018 por la camioneta Kangoo que manejaba Galván, expresaba su malestar por la decisión judicial “El hombre que atropelló y mató a mi madre en 2018, que recibió una condena de cuatro años y seis meses por escaparse y dejarla tirada en la calle, tiene prisión domiciliaria porque puede contraer coronavirus. La Justicia, el Gobierno y la Iglesia están de acuerdo y promueven este tipo de hechos a todas luces injusto. Además, no hay tobilleras electrónicas, así que no hay ningún control y puede hacer lo que quiera. A nosotros, si salimos a la calle nos tratan como delincuentes”

El hecho

El hecho ocurrió en las calles Pehuajó y Larreta de Bosques, en la mañana del 10 de octubre de 2018, con varios testigos que coincidieron en que el hombre que la atropelló manejaba a alta velocidad. El sujeto no asistió a la víctima, guardó el auto en la casa de un familiar y fue detenido dos días después.

El juicio

En el juicio que se desarrolló del 6 al 12 de noviembre de 2019, quedó probado que Luis Damián “condujo imprudentemente y en forma violatoria de la normativa legal vigente en materia de transito un vehículo por la calle Pehuajo y al llegar a Larreta de Bosques”, que “circulaba a una velocidad que excedía la permitida… no respetó la prioridad de paso que posee le peatón” y embistió a Nélida Cantón Debat quien murió más tarde por las heridas.

Asimismo, en el fallo en su contra se remarca como agravante que dejó abandona a la víctima y se entregó 36 hs más tarde. Y por ello, se lo condenó por el delito de “homicidio culposo por conducción imprudente de un vehículo con motor; agravado por haberse dado a la fuga y no haber brindado socorro a la víctima “ y recibió una pena 4 años y 6 meses de prisión, que fue recucida en las últimas jornadas a 3 años y 6 meses, permaneciendo los 8 de inhabilitación especial para la conducción de un vehículo con motor.