Red de Jueces Penales adviertio sobre la superpoblación en las comisarías de la Provincia

Un relevamiento de la Red de Jueces Penales de la Provincia pone otra vez en el eje de discusión a la superpoblación de presos que hay en las comisarías de la provincia de Buenos Aires. En un relevamiento pormenorizado al que accedió Data Judicial, efectuado en los 19 departamentos judiciales arroja cifras alarmantes. En Quilmes las sedes albergan a 640 internos cuando la capacidad es para 199; en Avellaneda Lanús la cifra es de 523 cuando el cupo marca 185 mientras que en Lomas de Zamora los índices ascienden a 791 presos cuando la capacidad es de 261.

“Es inhumano, es un riesgo para los vecinos y desnaturaliza la función policial”; explicó a este medio una de las fuentes consultadas al respecto. Un problema de vieja data es la falta de cupo en las unidades del SPB que provoca el alojamiento de los internos en las comisarías de la Provincia, provocando una situación irregular, incluso muchos detenidos en dependencias calabozos que se encuentran clausurados, tal el caso de Avellaneda, San Martín, La Plata y San Nicolás.



Según los magistrados, hay una superpoblación “de más del 200 por ciento en comisarías del Conurbano, por encima del cupo permitido en Quilmes, Florencio Varela y Berazategui”, donde el cupo es de 199 y hay 640. Vale recordar el riesgo que implica para los vecinos de las comisarías, a modo de ejemplo es menestar señalar que en el último año y medio hubo evasiones en la seccional 3° de La Colonia, sumando un total de 11 internos.

“Si el Servicio Penitenciario diera el cupo dentro de las 72 horas de la orden judicial casi no habría hacinamiento y si se arreglaran los calabozos clausurados tampoco”; explicó uno de los magistrados consultados por Data Judicial. El tema no es de ahora pero si se ha precipitado a partir de la pandemia y las realidades que se dan en los departamentos judiciales donde se debe tener en cuenta los índices de inseguridad, la tasa de delitos, las dependencias hacinadas, un entramado que de no mediar voluntad política cierta parece no tener solución.