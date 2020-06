Recusaron a una fiscal que investiga un hecho donde los familiares de la víctima denuncian que no fue suicidio y apuntan contra la expareja del joven

Con los relatos aportados la semana última sería comprometida la situación de la mujer y las pericias marcan que tiene pólvora en sus manos. En las últimas horas el doctor Gustavo Julio, que representa a la familia del fallecido, elevó el escrito solicitando la recusación de la fiscal Borrone; que es el acto a través del cual se pide que un juez, que un fiscal no intervenga en un determinado proceso judicial por considerar que su imparcialidad no está garantizada; así lo fundamenta Julio en el escrito presentado ante el Juzgado de Garantías 4 de Berazategui.

En su declaración la joven, que egresó en noviembre de la PFA y actualmente presta servicio en la División Homicidios, sostuvo que García había vuelto a su casa alcoholizado esa noche y que le había dicho que no quería separarse. Gómez de Olivera no llegó a responder. De acuerdo a su relato, informó una fuente el hombre tomó el arma reglamentaria que estaba en la cocina, fue al patio y se disparó en la sien derecha.

El abogado particular, doctor Gustavo Julio, que patrocina a la familia de Damián García -el joven que apareció con un balazo en la cabeza en Ranelagh y la Justicia investiga las causales del deceso- recusó ante el Juzgado de Garantías N° 4 a la fiscal, Silvia Borrone. El letrado realizó la presentación luego que la semana última se tomarán dos testimonios que comprometerían a la expareja de la víctima -una oficial de la Policía Federal- y que echarían por tierra la hipótesis del suicidio, así como lo plantea Julio sospechan los familiares del fallecido desde el primer día que se dieron los hechos en enero de este año.

Continue Reading

Advertisement