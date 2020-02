Récord de visitas en portal de Infosur marcó el grito de “basta de impunidad” por la Masacre de Varela

No somos amigos del autobombo y menos en casos como estos. Pero tenemos bien claro que el récord de visitas al portal de noticias de Infosur es en realidad un enorme grito de Justicia, un desahogo ante tanta impunidad en uno de los casos policiales más sangrientos de la zona conocida como la “Masacre de Florencio Varela”.

Es verdad, las casi 400 mil visitas en menos de 24 horas marcan un hito para el periodismo local. Junto a ello las varias miles de veces compartidas en las redes sociales dan cuenta de que la sociedad no quiere invisibilizar el crimen de dos mujeres en plena calle cuando fueron baleadas por un desconocido y cuya causa judicial está archivada. Pero no somos ingenuos y estamos convencidos de que lo que se está pidiendo son respuestas.

Sorprendentemente en el caso gana la impunidad y el silencio. No hubo ayer declaraciones judiciales. Existe una máxima judicial que se repite con frecuencia: “hablo a través del expediente”, suelen decir jueces y fiscales. Podríamos decir que este caso es así: hay páginas en blanco. No dicen nada.

Tampoco hubo declaraciones de dirigentes políticos de las expresiones locales. Prefirieron mirar para otro lado. Alguno podrá decir que la política no tiene nada que ver, pero claramente no están representando el sentir varelense que ayer buscó en las páginas del único medio que publicó datos una forma de expresar que no quiere seguir por este camino de impunidad.

Tampoco hubo declaraciones policiales. Hace rato que la jefatura distrital “clava el visto” a los requerimientos periodísticos de Infosur.

Las casi 400 mil visitas que se contabilizaron ayer en las estadísticas de nuestro portal no son un dato para festejar ni andar haciendo autobombo. Son un dato para que se eche luz sobre el escalofriante caso de la “Masacre de Florencio Varela”. Los que pueden hacerlo, lo entenderán?