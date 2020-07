Reclamo de familiares de detenidos en comisaría de Ranelagh: denuncian casos de Covid19

Carpinchos vs Country Abril: ¿Quiénes son los verdaderos animales?

El grupo de familiares fue recibido en la calle por el comisario de la seccional, quien les informó acerca de la desinfección que habían realizado en el lugar y los controles médicos a los detenidos. Sin embargo, esas explicaciones no bastan para las familias, que están preocupadas por un posible brote de contagios en la comisaría.

Jorge, padre de uno de los detenidos en esa dependencia, contó que los internos están sumamente preocupados por lo que ocurre, luego de que tres de ellos dieran positivo. «Lo que pedimos es que los hisopen a todos, porque están todos hacinados, en celdas donde deben estar 4 o 5 personas y son 24 los alojados», contó. Si bien sus reclamos fueron escuchados por las autoridades policiales en la puerta de la seccional, no quedaron conformes con las explicaciones recibidas.

