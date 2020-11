Reclamaron en Tribunales de Quilmes la liberación de una joven presa durante un año; su familia dice que “es inocente”

Up Next

Asimismo, se expresó indignado para con el accionar de la Justicia: “No pueden hacer que hagan estas truchadas. ¿Qué tenia que hacer, dejarse matar? Es una situación ridícula. Los padres quieren hablar con la Fiscalía. No puede ser que sea tan inepta y miserable la estructura judicial de este país. La llevaron al penal de Melchor Romero, donde están los presos más peligrosos del país, siendo una chica sin ningún antecedente y un gran concepto de los vecinos”, remarcó el referente.

Los manifestantes reclamaron que “si no te defendés te asesinan, y si te defendés vas preso”, y pidieron su inmediata absolución y liberación. Raúl Castells lamentó que “por estas cuestiones de inseguridad hace un año que está presa esta chica por haberse defendido de un robo, mientras que los otros siete que la fueron a asaltar están impunes porque uno de ellos es hermano de un policía de Quilmes”.

Continue Reading

Advertisement