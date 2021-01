Raid delictivo terminó con dos detenidos en Bernal: privaron de la libertad a un vecino, lo llevaron a la casa, ataron a la familia y le robaron

Up Next

Cuando los malhechores, con domicilio en Villa Azul, quisieron salir fueron interceptados por la Policía, uno de ellos comenzó a escapar y finalmente luego de intentar balear a personal policial fue reducido en la calle Andrade; por su parte una vecina salió a la calle y alertó a los efectivos que en los fondos de su casa había una mujer a la que no conocía, momentos después la aprehendieron y llevaron a sede policial. Ya en la comisaría la víctima mientras realizaba la denuncia correspondiente vio ingresar a los ladrones y los reconoció en el momento.

Los hechos se dieron cuando un vecino salía de su vivienda junto a un amigo y fue sorprendido por un rodado que se les interpuso y bloqueó la circulación; fue así que mediante intimidación con armas de fuego se llevaron al primero de los mencionados, mientras que el otro lugareño pudo salir corriendo y dio cuenta a personal de la comisaría de esa zona de lo acontecido. De inmediato los efectivos comenzaron a realizar un operativo para dar con los delincuentes, en esas circunstancias al morador lo llevaron y presionaron para que entregara sus bienes. No obstante los ladrones lo obligaron a regresar a la casa, ingresar, luego ataron a la familia y se alzaron con las pertenencias. En medio del accionar un vecino dio alerta al 911 al ver movimientos poco frecuentes en la finca.

