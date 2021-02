Quiso someter a su ex pareja y lo detuvieron: estaba prófugo por violación de menores

Up Next

La situación se suscitó en la noche de este sábado, cuando el sujeto de 44 años se presentó en la casa de su ex pareja en Av. Dardo Rocha entre Liniers y Lamadrid. Mediante amenazas y golpes, el acusado habría intentado someter a la mujer para obligarla a mantener relaciones sexuales con él.

Continue Reading

Advertisement