Quilmes: supervisan protocolo de prevención de Covid19 en empresas

Entre estos protocolos se encuentran la obligatoriedad de la evaluación de la temperatura corporal a todos los trabajadores al ingreso a sus respectivos puestos de trabajo; garantizar la disponibilidad de las medidas de higiene para los concurrentes (alcohol en gel, jabón y todos los necesario para una correcta limpieza de manos); la utilización obligatoria de tapabocas y nariz, y que se cumpla el distanciamiento social, evitando el hacinamiento de los trabajadores en los diferentes lugares como comedores y vestuarios, entre otros sectores comunes. También, las normativas implican que no se compartan bebidas, como el mate y demás utensilios. La evaluación fue satisfactoria y se realizó en el marco de lo que la Municipalidad de Quilmes viene impulsando a nivel de prevención del COVID 19 en el ámbito laboral; en el contexto del trabajador con positivo de coronavirus en la fábrica de envases de vidrio ubicada en la avenida Tomás Flores 5000 esquina Donato Álvarez, de Quilmes Oeste.

