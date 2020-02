Quilmes: se viene el operativo de fumigación y descacharreo en la costanera

Up Next

Ante cualquier síntoma: fiebre, dolor de cabeza, de ojos, de músculos y articulaciones. También náuseas, vómitos e irritaciones en la piel; no consumas aspirinas o ibuprofeno y no te apliques inyecciones intramusculares. Consultá a un médico lo antes posible para que te dé un diagnóstico correcto.

Continue Reading

Advertisement