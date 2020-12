Quilmes Oeste: hirien de 3 balazos en el abdomen a policía retirado en intento de robo

Up Next

Los hechos se dieron en la noche del viernes cuando varios delincuentes sorprendieron al capitán retirado; Hector Anibal Lagraña, de 56 años de edad, que se encontraba saliendo de la finca con el fin de subirse a su rodado marca Peugeot 2008 blanco. En esos momentos, fue abordado por los atacantes, la víctima estaba junto a su hija, se produjo un enfrentamiento y los delincuentes se dieron a la fuga sin robar nada. De inmediato la joven, que es policía en CABA, alertó la situación como las heridas de su progenitor; es por ello que se convocó una ambulancia del Same quien traslado a la víctima al Hospital Iriarte. Lagraña se encuentra internado con pronóstico reservado.

