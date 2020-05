Quilmes: Mendoza,Blanco y Gollan recorrieron las obras de ampliación en el Hospital Iriarte

Durante la visita a esta planta, el ministro Gollan indicó que “estamos poniendo en marcha este viejo proyecto que había acá y no entendemos por qué durante tanto tiempo estuvo parado, se trata de una planta que le ahorra al Hospital un 70% o 75% del gasto de oxígeno, es un beneficio importante, porque todo lo que se ahorra en oxigeno se destina a otros insumos fundamentales para la atención de pacientes”.

Acerca del estado de situación de la pandemia en Quilmes y el esquema de atención puesto en marcha, la intendenta Mayra Mendoza detalló que “hace dos semanas ya hemos comenzado a tener personas que presentan síntomas sospechosos de coronavirus o son casos confirmados en los centros de aislamiento sanitario, puntualmente en el que armamos en la Universidad Nacional de Quilmes. También hemos armado otro en el Jardín de Infantes Municipal Nº 4 de La Florida. Estamos haciendo uso de esos centros de aislamiento sanitario para aquellas personas que no pueden hacer la recuperación del coronavirus en sus casas y, además, estamos ampliando la infraestructura sanitaria. En el caso del Iriarte, recorrimos el hospital modular, que nos permitirá incorporar 40 camas de atención leve, que van a tener oxígeno. A su vez, ampliamos la capacidad de atención en la Unidad de Pronta Atención (UPA) Nº 17 de Bernal Oeste, con 24 camas de terapia intensiva y 52 de atención leve también con oxígeno”.

