Quilmes: marchan para recordar a docente Natalia López víctima de femicidio

Up Next

Pero su ex pareja no dudo en dispararle dos veces en el tórax y luego suicidarse ante la mirada atónita de cientos de personas que ese 17 de febrero de 2012 circulaban por el lugar. Por eso, se acordó realizar el viernes un nuevo acto en homenaje a Natalia en la Plaza de las Madres.

Natalia López tenía 31 años y una hija. En pleno proceso de una separación complicada y en medio de denuncias de violencia de género, aceptó encontrarse con su ex en un lugar público, justamente para evitar inconvenientes.

La Multisectorial por la emergencia en violencia contra las mujeres convocaron a una movilización que se hará mañana para recordar a la docente asesinada en 2012 por su ex marido. El encuentro será a las 17.30 en la Plaza San Martín para luego marchar hacia la zona de la estación de Quilmes, lugar donde ocurrió el asesinato.

Continue Reading

Advertisement