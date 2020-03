Quilmes: llegaron las 11 mil dosis de vacuna contra la meningitis

Up Next

Las indicaciones para aplicarse la vacuna antimeningocócica según el Calendario Nacional son: • 2 dosis a los 3 y 5 meses de edad, y un refuerzo a los 15 meses. • Los adolescentes de 11 años que no recibieron esta vacuna previamente, deben recibir una dosis única. • Para completar los esquemas de vacunación atrasados: • Los niños y niñas menores de 6 meses: deben recibir 2 dosis con un intervalo de 2 meses, y un refuerzo a los 15 meses. • Los niños y niñas de entre 6 meses y 2 años: deben recibir 2 dosis, la primera al momento de la consulta, y la segunda a partir del año de edad con un intervalo entre ambas dosis de al menos 2 meses. • Los niños y niñas mayores de 2 años deben recibir una dosis única al momento de la consulta.

Al respecto, el secretario de Salud local, Jonatan Konfino, señaló que “esta vacuna forma parte del Calendario Nacional pero desde hace 18 meses no se estaba distribuyendo en el país. La empresa que las fabrica reconoció problemas en su producción a nivel global, pero además en Argentina había miles de dosis retenidas en la Aduana”.

El Municipio de Quilmes recibió más de 11.000 dosis de la vacuna contra la meningitis en un acto realizado en el Instituto Municipal de Salud y Medicina Preventiva Dr. Ramón Carrillo (ex Dispensario), sito en Marcelo T. de Alvear esquina Islas Malvinas.

Continue Reading

Advertisement