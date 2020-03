Quilmes: lanzaron el plan solidario “Somos Quilmes”que busca voluntarios para asistir a adultos mayores

La Intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, lanzó el plan solidario “Somos Quilmes”, una iniciativa que busca sumar voluntarios y voluntarias para asistir telefónicamente a adultos mayores de nuestra ciudad. Quienes lo hagan no deberán salir de sus hogares sino colaborando por teléfono, para que puedan cumplir correctamente con el aislamiento social y obligatorio.

Continue Reading

Advertisement