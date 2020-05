Quilmes lanzara asistencia económica a clubes y entidades del distrito

El “Programa de Apoyo en la Emergencia de Entidades” es un complemento a las medidas lanzadas por el Gobierno Nacional, como la resolución 173/2020 que establece que los clubes de barrio y sociedades de fomento no sufrirán el corte de los servicios de luz, gas, y agua corriente; el programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción, que contempla la postergación o reducción de hasta el 95% del pago de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino, y la ayuda del Estado para pagar hasta el 50% de los salarios; y el programa de apoyo en la emergencia para clubes, con subsidios de hasta 60 mil pesos que podrán ser utilizado para campañas de prevención; capacitaciones para trabajadores y trabajadoras, socios, socias y dirigentes; servicios e infraestructura, entre otros.

Por su parte, el representante del Club Quilmes Oeste, Alejandro, manifestó que “agradezco el compromiso que asumió la Municipalidad y la intendenta Mayra Mendoza, con el trabajo que viene desarrollando. Los clubes atravesamos una situación muy difícil y ahora es mucho más grave, porque no tenemos actividades ni recaudación pero con el apoyo del Municipio sentimos que no estamos solos, que estamos acompañados por una Municipalidad que junto con el Gobierno Nacional hacen que los clubes podamos sobrellevar esta situación y agradecemos mucho este aporte que nos van a hacer a las instituciones”.

Leandro, titular del Club Juventud de Bernal, indicó que “Mayra Mendoza nos ratificó su compromiso. Fuimos escuchados y tenemos una gran expectativa respecto de los anuncios ya que somos una de las instituciones que debido a la crisis económica de los últimos años hemos quedado con obras de infraestructura inconclusas y no tenemos dudas de que no hay mejor manera de ayudar a los clubes que con obras”.

