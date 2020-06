Quilmes: la peatonal llena de gente que motivó el dramático pedido de Mayra para frenar los contagios de Covid-19

Fue un día de récords de casos de coronavirus en la República Argentina y de asistentes a la peatonal de Quilmes que se vio desbordada por una verdadera multitud.

A saber, hasta ayer Quilmes tenpia 1.039 casos de infectados, muchos de los cuales pertenecen a Villa Azul, un asentamiento popular, compartido con el municipio de Avellanda. En tanto, este viernes la provincia de Buenos Aires registró 744 nuevos casos, con lo que la cifra total de contagios se eleva a 11.712.

La intendenta mostró imágenes de la tarde del viernes de una concurrida peatonal Rivadavia y señaló: “Me cuesta creer que todos los vecinos y vecinas que estuvieron ahí salieron por una razón realmente imprescindible”.

“Por favor, aún falta lo peor de la pandemia y estamos haciendo un esfuerzo enorme por parte del Estado para cuidar la vida de todos y en particular de nuestros adultos mayores”, continuó dirigiéndose a los quilmeños.

Mendoza apeló al “compromiso ciudadano” y expresó que sin él, el combate a la pandemia “va a ser aún más difícil”. “Somos nosotros quienes debemos cuidar a nuestras familias del contagio. Necesitamos de la responsabilidad y solidaridad de cada uno de los quilmeños y quilmeñas”, agregó.

“No salgan si no es necesario, no compartan el mate, no jueguen al fútbol, no festejen cumpleaños. Cuantan con el municipio y quiero contar con ustedes para ganarle la pelea al coronavirus”, cerró.

Este viernes, el conurbano bonaerense se convulsionó con la noticia del resultado positivo del intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, quien se encuentra aislado en el hospital Lavallol de ese municipio.

La confirmación, motivó la suspensión de la visita del presidente Alberto Fernández a la provincia de Catamarca, ya que el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, que formaba parte de la comitiva oficial, había estado el miércoles pasado con el jefe comunal. Igual, por el momento, el test del titular de la cartera social dio negativo.