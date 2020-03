Quilmes: inician la vacunación contra la gripe a adultos mayores y grupos de riesgo

Up Next

Grupo 5: Otros: a) Obesos con índice de masa corporal (IMC) mayor a 40. b) Diabéticos. c) Personas con insuficiencia renal crónica en diálisis o con expectativas de ingresar a diálisis en los siguientes meses. d) Retraso madurativo grave en menores de 18 años de edad. e) Síndromes genéticos, enfermedades neuromusculares con compromiso respiratorio y malformaciones congénitas graves. f) Tratamiento crónico con ácido acetilsalicílico en menores de 18 años. g) Convivientes o contactos estrechos de enfermos oncohematológicos. h) Convivientes de prematuros menores de 1.500 g.

Grupo 4: Pacientes oncohematológicos y trasplantados: a) Tumor de órgano sólido en tratamiento. b) Enfermedad oncohematológica, hasta seis meses posteriores a la remisión completa. c) Trasplantados de órganos sólidos o precursores hematopoyéticos.

Grupo 3: Inmunodeficiencias congénitas o adquiridas (no oncohemapatológica): a) Infección por VIH. b) Utilización de medicación inmunosupresora o corticoides en altas dosis (mayor a 2 mg/kg/día de metilprednisona o más de 20 mg/día o su equivalente por más de 14 días). c) Inmunodeficiencia congénita. d) Asplenia funcional o anatómica (incluida anemia drepanocítica). e) Desnutrición grave.

Grupo 1 Enfermedades respiratorias: a) Enfermedad respiratoria crónica (hernia diafragmática, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), enfisema congénito, displasia broncopulmonar, traqueostomizados crónicos, bronquiectasias, fibrosis quística, etc.). b) Asma moderada y grave.

Asimismo, recordó que la vacunación está indicada para mayores de 65 años, adultos con enfermedades cardiovasculares, obesidad, enfermedades renales, respiratorias, entre otros factores de riesgo, embarazadas, puérperas, bebés de 6 a 24 meses y personal de salud. Y que si bien la vacuna antigripal no evita ni protege contra el Covid-19, las personas mayores de 65 años y los grupos de riesgo deben aplicársela, como todos los años.

Continue Reading

Advertisement