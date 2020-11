Quilmes: el Frente de Todos dice que Molina “se ocupó de una sola parte del distrito y dejó olvidados a muchos vecinos”

La jefa del bloque de concejales del Frente de Todos en Quilmes, María Eva Stoltzing, habló con Zona Sur Diario. En la charla, la edil se refirió a la situación actual de la Comuna ante la pandemia de coronavirus, criticó a la anterior gestión de Martiniano Molina por no ocuparse de los sectores más vulnerables y mostró su optimismo para lo que viene. “Vacuna mediante será menos desde lo sanitario y más desde lo económico para que todo pueda volver a arrancar”, opinó.

Zona Sur Diario · Entrevista a Eva Stoltzing

– ¿Cómo está Quilmes en este contexto tan problemático?

En cuanto a casos de Covid venimos al igual que el resto del AMBA, la cantidad de casos confirmados tiene una tendencia a la baja desde hace unas semanas. La curva de crecimiento ha ido bajando, entonces la situación problemática empieza a ser menor. En relación a las actividades, ha empezado a haber actividades que no teníamos hasta hace un par de semanas y todo comienza a tener mayor movimiento, como pasa en la Ciudad que siempre viene más adelantada que nosotros, y en el resto del conurbano también. Empieza a haber más tranquilidad.

– ¿El tejido social quedó muy dañado en el distrito en estos meses de pandemia y cuarentena?

El tejido social quedó golpeado. Como pasa en otras ciudades, ya es un tejido que venía golpeado de una crisis importante el año pasado, que ya viene golpeado por la economía de los últimos 4 años, y al que además le sumamos un parate de los últimos meses que golpeó más. Tenemos como en todos lados, actividades esenciales que fueron menos dañadas y hay quienes tuvieron que cerrar directamente y para los comercios fue un cimbronazo muy duro. Será cuestión del año que viene ir reconstruyendo ese tejido económico y social que ya venía destruido y que la pandemia ayudó a esa destrucción.

– Para esa reconstrucción, ¿el año que viene hará falta un Estado más presente que nunca?

Sí, totalmente. Al igual que hizo falta este año en salud y el acompañamiento desde el Estado nacional, provincial y municipal a las distintas actividades económicas. Eso mismo vamos a tener que tener desde el Estado el año que viene. Vacuna mediante será menos desde lo sanitario y más desde lo económico para que todo pueda volver a arrancar. Un Estado presente es lo que propone el presidente de la Nación, un gobierno que se ocupe de que la Argentina y todos los que la habitamos nos pongamos de pie.

– ¿Con qué Quilmes se encontraron y qué tanto los complicó la pandemia para resolver los problemas que había?

Te diría que nos encontramos con dos Quilmes: tiene que ver con un Quilmes muy desigual. Venimos de un gobierno que se ocupó de una sola parte del distrito y dejó olvidados a muchos vecinos y a una buena porción del municipio. Con eso nos encontramos, y la pandemia profundiza y nos muestra más las desigualdades. Fuimos viendo qué distinto pega la enfermedad cuando hay determinadas necesidades satisfechas y qué distinto pega cuando podes aislarte en tu casa y cuando no. El Covid nos puso sobre la mesa las grandes desigualdades que tiene el país. Es algo que habíamos visto y veníamos marcando en Quilmes y se lo puso delante de la cara incluso a quienes no querían verlo. Ese es el saldo que nos va dejando la pandemia. Muchas cosas que habíamos planificado se pudieron hacer y otras no, que serán pateadas para el año que viene. Las propuestas están: propusimos ocuparnos de esa parte de la ciudad que fue olvidada, que nos íbamos a ocupar primero de los que vienen olvidados hace muchos años y fue lo que hicimos durante la pandemia y lo seguiremos haciendo en la postpandemia. Además, entendemos que son los sectores a los que más les pegó: los que cerraron sus comercios o los que no pudieron salir a trabajar, que viven del día a día, que no tienen trabajo en blanco ni cobertura social. El que tiene un trabajo en blanco sí la tiene porque lo protegen las leyes. Vimos que vienen olvidados de la gestión anterior y habíamos prometido que íbamos a cambiar esa situación y lo hicimos durante la pandemia y lo seguiremos haciendo conforme siga nuestro mandato.

– Para cerrar, un tema de coyuntura nacional, ¿cómo tomaron que finalmente se presentó el proyecto de la legalización del aborto?

La verdad es que lo tomamos con mucha alegría, porque había sido promesa de campaña que no sucedió antes porque la pandemia puso otras urgencias por delante, no porque no fuera prioridad, ya que si el presidente lo prometió es porque lo entiende como una cuestión prioritaria. Será cuestión de que el Congreso lo debata y finalmente podamos tener una ley que permita la interrupción voluntaria del embarazo. Habrá que tener un debate serio: que exista no significa que las mujeres vayamos a abortar en masividad, y que la ley no exista, no significa que no exista el aborto. Lo mismo que propusimos hace dos años: es necesario tener un debate franco y pensar en serio en lo beneficioso que será aprobar la ley.

(Fuente: InfoSurDiario / zonasurdiario.com.ar)