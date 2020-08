Quilmes declaró la Emergencia en Seguridad en el Concejo Deliberante y un edil pidió la libertad de un detenido

Oposición y oficialismo se pusieron de acuerdo este martes para aprobar la Emergencia en Seguridad en Quilmes. El concejal de Juntos por el Cambio, Ignacio Chiodo sostuvo que todos los concejales coincidieron en el diagnostico, el estado de “desprotección y miedo que sienten los vecinos”. “No estamos haciendo oídos sordos a los reclamos de la sociedad” aseguró y explicó que el objetivo es darle una herramienta al ejecutivo. Sin embrago, dijo que en estos meses no se vio una coordinación entre el municipio y la estación de policía y remarcó con datos aportados de la fiscalía que el delito creció en los últimos meses. “El reclamo es unánime y tiene causas objetivas en la realidad” afirmó. Finalmente, defendió la gestión en materia de seguridad de Martiniano Molina, con medidas como el nuevo Centro de Monitoreo, compra de vehículos y duplicación de cámaras de seguridad de mayor calidad.

Continue Reading

Advertisement