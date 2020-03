Quilmes continuará el juicio a una pareja por la muerte de su hija de 6 años

Up Next

A su turno el fiscal Videla le preguntó por las marcas en la zona del cuello y la doctora señaló que “no fueron producto de una maniobra de supresión” e insistió en la posibilidad de una caida de la pequeña Mayte. Al referirle el fiscal que se encontró antígeno prostático en la pequeña (componente que se encuentra en el semen), mencionó: “me sorprendió cuando me enteré de ello, porque en mi trabajo no hay indicadores de un presunto abuso sexual hacia la criatura”. Luego a preguntas de las defensoras recordó que “es frecuente que se fracture algún miembro, en este caso costillas por maniobras de RCP”; lo opuesto a lo que había referido la perito Mons.

El último testimonio del día fue el de la médica que le realizó la primer autopsia a Mayte, la doctora Cecilia Botella declaró en contraposición de lo que minutos antes había manifestado su colega: “las lesiones que presentaba eran compatibles con una caida, a mi criterio en la zona genital eran mínimas las lesiones, no se sugiere en mi informe alguna posibilidad de abuso sexual; dichas heridas podrían haberse dado por un rascado de la nena”, explicó a consultas de las defensoras Maltas y Iacono.

Al ser preguntada por el fiscal no dudó: “las marcas en miembros eran compatibles al de las personas que sufren de abusos sexuales. Además tenía desgarros en el bazo, la nena falleció por un shock hipobolémico, perdió un litro y medio de sangre que derivaron en un paro y la muerte. Las últimas horas de esta criatura fueron agónicas y dolorosas”. Vale remarcar que la pequeña tenía fracturas en las costillas. Las defensoras consultaron a la profesional si las heridas podrían haberse dado a partir de que en el Dispensario a la nena le practicaron maniobras de RCP por 40 minutos; hipótesis que fue descartada por Mons.

Con testimonios de los testigos convocados siguió ayer el juicio que se le sigue a una madre y su pareja por el homicidio de Mayte Cuitiño, la nenita de 6 años a la que abusaron sexualmente y recibió numerosos golpes en una casa de Quilmes Oeste. Lo más destacado de la segunda jornada de audiencias fueron los relatos de una perito de reconocimiento académico nacional e internacional que remarcó: “la menor vivió horas dolorosas previas a su muerte y que presentaba lesiones en vagina y ano”; pero el cierre de los relatos de la vísperaestuvo a cargo de la médica que realizó la primer autopsia de Mayte y dijo que “las lesiones en zona genital eran mínimas, compatibles con maniobras de rascado”. La doctora hizo hincapié en que no “sugerían a abusos sexuales”.

