Quilmes: comuna y nación elaboran medidas económicas para trabajadores de Frigorífico Penta

Por otro lado, el secretario general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Carne (FESITCARA), Gabriel Vallejos, manifestó tras el encuentro que “nos han articulado una ayuda monetaria para los trabajadores que, si bien no es la finalización del conflicto, es un aliciente para todas sus familias”.

“Ustedes saben bien que tanto el Gobierno Nacional, como el Gobierno Provincial y local no vamos a admitir que haya ningún empresario que se crea fuera de la ley”, sostuvo la Jefa Comunal durante la reunión. Y resaltó que “esta reunión que organizamos hoy, es un fiel reflejo de lo que queremos hacer desde nuestro primer día de gestión, que es garantizar los derechos de los trabajadores y trabajadoras”.

Desde Nación, Provincia y Municipio también confirmaron que seguirán de cerca la situación de los empleados y del frigorífico, que cerró sus puertas el pasado 17 de marzo, dejó a 250 trabajadores en la calle y no acató la conciliación obligatoria dispuesta por el Gobierno Nacional.

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, participó de una reunión en el Palacio Municipal con el secretario de Trabajo de la Nación, Marcelo Bellotti; la ministra de Trabajo bonaerense Mara Ruíz Malec; el Jefe de Gabinete del Ministerio de Desarrollo Productivo nacional, Alejandro Sehtman y trabajadores del frigorífico Penta, con el fin de brindar una ayuda económica a los empleados que hace dos quincenas no cobran su salario por el conflicto que atraviesan con la empresa.

Continue Reading

Advertisement