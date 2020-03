Quilmes: comenzaron las capacitaciones para personal superior municipal sobre la Ley Micaela

La intendenta quilmeña, Mayra Mendoza, junto a la reconocida doctora, socióloga e investigadora, Dora Barrancos, encabezaron la primera capacitación obligatoria de la Ley Micaela para el personal superior del Municipio de Quilmes.

En su discurso, la Jefa comunal resaltó que se trata de una charla de formación y reflexión: “Ustedes son las caras, las voces y la acción de una gestión municipal que tiene carácter nacional, popular, democrático y feminista. Todos nosotros y nosotras somos parte de una gestión feminista y eso hay que construirlo día a día”.

“Tener una gestión con perspectiva de género es tan importante como las cuestiones básicas que se necesitan para poder gestionar, como idoneidad y honestidad. Comprender y asimilar la lucha que encarnamos contra la violencia machista también es fundamental”.

“Como militante política, como militante feminista que soy, uno de los propósitos que también tenía cuando disputaba electoralmente un distrito como Quilmes, era poder demostrar que las mujeres también podemos ser intendentas en el conurbano. Seguramente haya mucho por lo que debamos continuar aprendiendo, tenemos que hablar de la necesidad de la despatriarcalización personal, individual, de la deconstrucción colectiva que debemos hacer”, aseguró la Jefa Comunal sobre la actividad que continuará con una jornada sobre la violencia machista y las nuevas masculinidades y un conversatorio para el intercambio y devolución de las charlas de formación y reflexión.



Por su parte, la investigadora, socióloga, historiadora y feminista argentina, Dora Barrancos, explicó que la ley 27.499 lleva el nombre en homenaje a Micaela García, la joven de 21 años que fue víctima de femicidio luego de ser violada en abril de 2017 a la salida de una discoteca en la ciudad de Gualeguay, Entre Ríos, por un hombre con antecedentes de haber cometido ataques sexuales. Luego, realizó un recorrido histórico sobre la construcción del patriarcado desde los inicios de la especie humana, la lucha del feminismo, los reconocimientos y leyes que se fueron consiguiendo.

“Estamos ahora en un cambio de época que tiene que asegurar justicia social y justicia de género”, afirmó Barrancos y señaló que en el marco de estas charlas “es conmovedor y emocionante ver cómo se ha renovado el plantel de la gestión pública a partir de diciembre del año pasado, porque en todo y cualquier lugar hay vertederos para gestionar políticas públicas generizadas”.

Seguir aprendiendo

Mayra Mendoza agradeció a Dora Barrancos por brindar la primera charla en la implementación de la Ley Micaela en Quilmes: “Como saben fui ocho años diputada y me tocó votar esta ley, entre tantas otras leyes, muy importantes para las mujeres y las diversidades en la Argentina. Pero, la Ley Micaela es una ley que nos muestra que llegamos tarde. No queremos más Micaelas, ni Fátimas, ni tantos nombres que nos recuerdan a nosotras mismas, a nuestras amigas, a nuestras mamás, a nuestras hermanas, a nuestras hijas”.

“Y más allá de que tengamos muchísima voluntad, muchísimo vigor para llevar adelante esta causa, no alcanza con nosotras. Necesitamos que los varones, que los hombres, que también las mujeres que todavía no han comprendido, reflexionen, comprendan: tengan empatía. La mayoría de quienes hoy estamos acá, somos militantes políticos, tenemos conciencia social, somos peronistas. El feminismo no está escindido al peronismo, porque queremos lo mismo, luchamos por lo mismo: contra las injusticias, contra las desigualdades”.

“Hoy comenzamos un camino que nuestro movimiento político, nuestra historia, tiene mucho: tiene mujeres, grandes mujeres, que nos dieron posibilidades a todas nosotras, por supuesto, como es Eva Perón, con el voto, como es Cristina con los ocho años de gobierno, y muchísimas leyes y políticas públicas de reconocimiento a las mujeres. Y como nos dijo, también Cristina, estoy segura, que luego de este encuentro, de esta charla, ya nada volverá a ser como antes”.

Participaron de la charla, el Jefe de Gabinete, Alejandro Gandulfo y los titulares de las Secretarías de Mujeres y Diversidades, Sofía Tomé; de Educación, Culturas y Deportes, Mario Lozano; de Hacienda, Alejandra Prieto; Legal y Técnica, Claudio Carbone; Agencia de Fiscalización y Control Comunal , Alejandra Cordeiro; Servicios Públicos, Ángel García; de Niñez y Desarrollo Social, Florencia Di Tullio; Comunicación y Relaciones Institucionales, Alberto De Fazio; Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Cecilia Soler; Salud, Jonatan Konfino y Desarrollo Económico Sustentable, Rubén Elías; de Derechos Humanos, Hugo Colaone; de Seguridad y Ordenamiento Urbano, Gaspar De Stéfano, además de subsecretarios, directores y concejales.