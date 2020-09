¿Quieres ser freelance y no sabes cómo hacerlo? Aquí todas las respuestas

2- Haz publicidad en Google y en RRSS. Eso de en casa de herrero cuchillo de palo en este caso no cuenta. Si ofreces servicios digitales debes lograr que te encuentren fácilmente tus próximos prospectos.

Él área de periodismo y comunicación también es una excelente manera de vender servicios de generación de contenidos, traducciones, elaboración de planes de social media etc.

Las áreas que más demanda tienen de profesionales freelance son aquellas relacionadas a las redes sociales como community manager, experto en publicidad digital, SEO, creadores de tiendas online , etc.

