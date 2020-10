Quiénes son los dos políticos de Florencio Varela que escriben sobre Néstor en el libro que recomendó Cristina Kirchner

Néstor, el hombre que cambió todo de Editorial Planeta es el primer libro biográfico sobre el expresidente que leerá Cristina Fernández de Kirchner, según anunció en sus cuentas de las redes sociales a la vez que lo recomendó. Se trata de un testimonio coral recopilado por el cineasta Jorge “Topo” Devoto que busca reconstruir cómo era Néstor Kirchner a diez años de su fallecimiento.

El libro cuenta con historias personales, anécdotas políticas, estrategias compartidas, recuerdos e imágenes narradas que hasta el momento eran desconocidas. El libro cuenta con el testimonio de 45 personas que conocieron a Néstor Kirchner y se destacan entre ellos, dos dirigentes políticos de Florencio Varela: Julio Pereyra y Carlos Kunkel. De estrecha relación con Néstor, los varelenses aparecen entre la lista que incluye al Papa Francisco, la presidente de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; el ex presidente de Ecuador, Rafael Correa, el sindicalista Hugo Moyano y el fallecido poeta Juan Gelman.

Las personas que componen la publicación: Alberto Fernández – Papa Francisco – Oscar Parrilli – Fernanda Raverta – Padre Lito – Sergio «Pato» Urribarri – Rafael Correa – José María Salvini – Andrés «Cuervo» Larroque – Hugo Moyano – Juan Carlos Lascurain – Juan Gelman – Eduardo «Wado» de Pedro – Juan Cabandié – Alejandro Dolina – Nilda Garré – Eduardo Valdés – Víctor Hugo Morales – Pablo Grippo – Edgardo Depetri – Ángel Maza – Agustín Rossi – Pedro Saborido – Omar Quiroga – Victoria Montenegro – Hugo Yasky – Carlos Kunkel – Héctor Patrignani – Hebe de Bonafini – Evo Morales – Víctor Santa María – Alicia Castro – Eduardo Fellner – Diego Carbone – Estela de Carlotto – Jorge Taiana – Taty Almeida – José Manuel Zelaya – Andrés Castillo – Alberto Descalzo – Julio Pereyra – Juan Carlos Alderete – Jorge Sapag – Omar Plaini – Teresa Parodi.

Debo confesar que nunca he leído ninguna de las biografías que se han publicado sobre Néstor o sobre mí. No es indiferencia… es mas sencillo: si cuentan hechos verdaderos, ya los conozco… y si son mentiras, no me interesan. Pero…

