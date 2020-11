¿Quién puede desarrollar un mejor sitio web?

También se encargará de la parte no visible por el usuario, es decir, diseñará la interfaz y trabajará sobre el sistema operativo, con un lenguaje específico. El cual variará dependiendo del conocimiento del desarrollador y la necesidad del cliente.

Quien visite nuestro sitio, tendrá un objetivo, y necesitará saldarlo ya, no tendrá tiempo para descifrarlo. Si no encuentra rápidamente lo que quiere en nuestra página, entonces optará por buscarlo en otro lado.

No cumplir con este punto, podría significarnos un costo muy alto, aumentar las tasas de rebotes y bajar conversiones, perdiendo la posibilidad de atraer nuevos clientes y la fidelización de los ya existentes.

A la hora de encarar la creación de nuestra página web, la experiencia del usuario toma el lugar del as de espadas, convirtiéndose en el equivalente de “el cliente siempre tiene la razón”, pero en versión 2020, obligándonos a poner como principal objetivo, la usabilidad de la plataforma.

Continue Reading

Advertisement