Queja por fallo judicial del fuero de Familia que restituye a dos menores a la madre; abogado denuncia que la medida es “contradictoria”

Más adelante indicó que “nos llama poderosamente la atención que el magistrado adopte un temperamento contrario a lo expresado 60 días antes, ahi se le daba lugar a la tenencia al progenitor, ahora se indica lo opuesto. En este interín estamos a la espera de que el Juzgado 9 de Familia de Lomas de Zamora se pronuncie acerca de la competencia por la jurisdicción ya que los chicos tienen domicilio en Rafael Calzada, esto es Lomas. Hoy la realidad indica que la mamá de los pequeños está trabajando y quedarían al cuidado de quien es el tío, al que nosotros hemos denunciado por presunto abuso sexual; nos parece que es algo que es grave para la integridad de los niños”, aseveró el abogado particular.

El doctor Guillermo Dieguez, abogado particular que patrocina a JEA (de quien este medio se reserva los datos filiatorios), padre de dos criaturas, expresó su malestar por un pronunciamiento del titular del Juzgado de Familia N° 2 del Departamento Judicial Quilmes; Pablo Ferrari; que ordena “reintegrar a los menores al hogar de la madre”.

