Quedate en casa: 214 casos en un día, el más alto de la pandemia en Florencio Varela

La secretaría de Salud municipal exhorta a la comunidad varelense a continuar de manera estricta con las disposiciones sanitarias preventivas, esenciales e imprescindibles para evitar tanto la circulación como el contagio de Covid-19: consumar el aislamiento social y obligatorio prorrogado hasta el 16 de agosto; respetar el distanciamiento físico entre personas de, al menos, dos metros; no compartir utensilios; más un frecuente lavado de manos; extremar los cuidados sobre quienes integran los grupos de riesgo; y comunicar la menor presencia de síntomas de la enfermedad.

El organismo además informó que entre el último parte emitido ayer y las 18:30 horas de hoy, sobre la población del distrito se reportaron 214 nuevos contagios; se notificó un fallecimiento; los inactivos/recuperados se elevaron a 2.352; y los descartados por análisis de epidemiologia y/o laboratorio totalizan 6.059.

Los nuevos positivos son sobre 111 vecinos que se recuperan en sus domicilios; 13 que fueron internados en instituciones sanitarias ubicadas dentro y fuera del distrito; cuatro vecinos que fueron alojados en centro preventivo municipal; y 86 que están en investigación epidemiológica, con conocimiento de internación y domicilio al momento de la confección del presente informe. (Siete son personal de salud que se desempeña fuera del distrito, y seis pertenecen a las fuerzas de seguridad).

La dependencia lamenta comunicar el deceso de un paciente de 76 años de edad, con comorbilidades.

De esta manera, el total de acumulados por la actual pandemia de coronavirus asciende a 4.495 (*), con 2.082 varelenses que se encuentran hoy activos con la enfermedad.

Información de interés en: www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19; https://portal-coronavirus.gba.gob.ar; y www.varela.gob.ar/coronavirus/.

Atención a distancia: 0800 999 1234, opción 3, todos los días de 8:00 a 20:00 horas; y Teleconsultas Hospital El Cruce-Néstor Kirchner 42109000, las 24 horas.

Síntomas Covid-19: fiebre (desde 37,5) tos, dolor de garganta, dificultades respiratorias, pérdida del olfato o gusto, cefalea, diarrea y vómitos.

Recomendaciones: Cumplir con el aislamiento dispuesto por las autoridades nacionales; salir del hogar sólo para abastecerse; realizar un frecuente lavado de manos con jabón; toser o estornudar sobre el pliegue del codo; no llevar las manos a la cara; ventilar los ambientes tanto en el hogar como en el lugar de trabajo; desinfectar objetos de uso cotidiano; no automedicarse; y utilizar alcohol en gel para desinfección de manos. En tanto, el uso del tapa boca/nariz es recomendable cuando el distanciamiento físico de al menos, dos metros entre personas, pueda no hacerse efectivo. Utilizar la aplicación Cuidar para autotest y ante la necesidad de salir de la vivienda.

Teléfonos y contactos útiles:

0800-222-1002 opción 1. Teléfono gratuito para llamados desde todo el país;

Para denunciar a quienes violen la cuarentena, comunicarse con el Ministerio de Seguridad al número gratuito 134

Videollamada para personas sordas e hipoacúsicas. La Agencia Nacional de Discapacidad ofrece un servicio exclusivo para personas con discapacidad auditiva, el número 11-5728-4011, disponible de lunes a viernes de 10 a 15 horas.

Provincia de Buenos Aires. Atención Telefónica 24 hs – Gobierno en Línea: número gratuito 148.

Línea telefónica 120: tanto para realizar consultas como para solicitar información y medidas preventivas contra la Covid-19. La atención al público está disponible en todo el país, las 24 horas del día.

SAME 107: Emergencias médicas

(*) Se incluyen casos que corresponden a dos personas residentes en la provincia de Chubut, que contrajeron la enfermedad de regreso del exterior del país y que el SISA los adjudicó a la provincia de Buenos Aires.