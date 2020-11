¿Qué preocupó más a la gente de América Latina y el Caribe durante los primeros 120 días del COVID-19?

El verano golpeó Centroamérica con un pico de pobreza, que fue seguido por un pico de hambre, unas semanas después. Los países de la región implementaron ambiciosas políticas de distribución de alimentos, que no fueron suficientes para evitar la hambruna en la región. Los únicos países que no expresaron grandes niveles de inseguridad sanitaria por las redes fueron México, El Salvador y Costa Rica. Lo que tienen en común estos países es que fueron los que más invirtieron en transferencias de dinero en efectivo y retraso del pago de suministros para las familias más desfavorecidas.

