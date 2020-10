¿Qué hacer ante un accidente de tránsito?

Acer convoca a diez famosos streamers argentinos para Among Us

Una vez que hayas verificado que todos estén en buenas condiciones de salud es momento de abordar las cuestiones administrativas del hecho. Es importante que intercambies información personal con el otro implicado en el accidente como nombre completo, dirección, patente del auto, número de teléfono particular y celular, número de registro de conducir y el nombre de la compañía de seguros. Siempre tenés que exigir el comprobante de la póliza de seguro y de ser posible fotografiar todo con tu celular .

En muchas ocasiones, los conductores luego de chocar se dan a la fuga por nervios o intencionalmente para no verse implicados ni aceptar las culpas. Tenés que saber que esto está penado por la ley y es un hecho muy grave que siempre el abogado de accidentes de tránsito te hará pagar con todo el rigor legal y económica que conlleva el abandono de persona en ocasión de un accidente de tránsito.

Por si fuera poco, y si las cifras no te impactaron, tenés que saber que los accidentes de tránsito son una de las principales causas de muerte entre los 15 y 29 años y nadie está exento de sufrirlo. Prestá atención y tomá nota para saber cómo proceder ante un accidente de tránsito.

Seguramente pienses que la primera causa fatal en todo el mundo es algún tipo de enfermedad cardiovascular o el cáncer. Sin embargo, según cifras de la OMS los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte con 1,3 millones de fallecidos al año . Además, las secuelas son severas y muy frecuentes ya que entre 20 y 50 millones de personas sufren traumatismos no mortales posteriores a los accidentes de tránsito.

